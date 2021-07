Novo primeiro-ministro de Israel conversa com Bolsonaro pela 1ª vez Naftali Bennett elogiou a eleição do Brasil como membro do Conselho de Segurança da ONU

O primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett Jack Guez / AFP - 22.6.2021

O primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett falou pela primeira vez com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro nesta terça-feira (13). Segundo nota da Embaixada de Israel, Bennett agradeceu aos cumprimentos de Bolsonaro e observou que ele tem sido um grande amigo do Estado de Israel. Bennett, que tomou posse no dia 14 de junho, elogiou a eleição do Brasil como membro do Conselho de Segurança da ONU e enfatizou sua posição forte e contínua ao lado de Israel na arena internacional.



Ainda de acordo com a nota, Bennett e Bolsonaro destacaram que os dois países têm muito em comum e concordaram em aprofundar os laços bilaterais e a cooperação em uma série de áreas, especialmente em questões econômicas e de alta tecnologia.



O presidente Bolsonaro convidou o primeiro-ministro Bennett para visitar o Brasil na primeira oportunidade e foi convidado pelo primeiro-ministro para visitar Israel.



O primeiro-ministro Bennett disse ao presidente Bolsonaro que teria o prazer de recebê-lo na embaixada do Brasil em Jerusalém quando esta for inaugurada.