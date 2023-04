Novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no DF toma posse nesta terça-feira Igor de Carvalho Ramos assume o cargo no lugar de Leonardo Alves de Oliveira Rodrigues; cerimônia será na sede nacional da PRF Novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no DF toma posse nesta terça-feira

Helicóptero da PRF na frente da sede nacional da corporação, em Brasília Ministério da Justiça e Segurança Pública - Arquivo

A cerimônia de posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Distrito Federal, Igor de Carvalho Ramos, ocorre nesta terça-feira (11), às 10h. O diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, participará do evento, que acontecerá no auditório da sede nacional da corporação, em Brasília.

O policial rodoviárioa federal Igor Carvalho assume o lugar de Leonardo Alves de Oliveira Rodrigues. A troca foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de março. O novo superintendente é formado em direito e entrou para a PRF em 2009. Antes de ser indicado para o cargo, Igor trabalhava na Divisão de Articulação Institucional da corporação.

O governo Lula trocou os 27 superintendentes regionais da PRF. A Polícia Federal investiga suposta ingerência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres na instituição durante segundo turno das eleições de 2022.