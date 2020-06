Número de casamentos cai pela metade durante a pandemia no país Em maio, tradicional mês das noivas, os cartórios do país registraram 33,5 mil casamentos. No mesmo período do ano passado, o número foi de 79,6 mil

Casamento realizado em cartório de Osasco, com noivos de máscara ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O número de casamentos no Brasil caiu 48% nos meses de março, abril e maio, com o isolamento social por causa do impacto da pandemia de coronavírus. Segundo os dados da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), a maior queda foi em abril, de 62%, quando os cartórios realizaram 24.976 registros, ante os 65.242 do mesmo mês do ano passado.

Em maio, tradicional mês das noivas, houve 33.543 registros, uma redução de 58% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram realizados 79.685 casamentos.

"Fiquei muito chateada. Remarcar uma vez já é ruim, imagina duas vezes. Sempre quis que os parentes e as pessoas importantes para nós participassem do casamento." Ingrid Hervatin, designer de moda, de 24 anos

Com o isolamento social, a designer de moda Ingrid Hervatin, de 24 anos, teve que adiar duas vezes seu casamento. Estava tudo pronto para ser em 25 de abril, quando saiu o decreto proibindo realização de festas.

Após conseguir encaixar uma nova data com fornecedores, em 18 de julho, e de refazer os convites, ela descobriu que na igreja só seria permitida a entrada dos noivos e de duas testemunhas.

"Apenas a partir de 31 de julho, deverá ser permitida a realização de cerimônias nas igrejas. Tive que mudar novamente. Mas já parei de chorar e me conformei", conlcui. Com tuddo isso, ela só conseguiu remarcar para fevereiro do ano que vem.

Apesar de muitas casais terem adiado a troca de alianças, os casamentos não pararam durante a pandemia. Classificados como serviço essencial, os cartórios de registro civil permaneceram abertos, mas com novas regras e medidas de segurança para evitar o contágio da covid-19.

"As cerimônicas têm sido realizadas seguindo todas as normas de higiene e segurança recomendadas por organizações sanitárias. Apenas os noivos e as duas testemunhas previstas em lei podem participar", explica Andreia Gagliardi, diretora da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo).

Além disso, todos os participantes devem estar com máscaras e o álcool em gel 70% fica à disposição para que todos possam fazer a higienização das mãos na troca de alianças ou na hora de pegar a caneta ao assinar o registro.

"Nossa expectativa é que, tão logo a crise sanitária seja solucionada, possamos receber todos os casais que optaram por aguardar pela normalização e garantir que as celebrações sejam efetivadas", afirma a diretora da Arpen-SP.

Enquanto isso, noivos têm se adaptado à nova situação em meio à pandemia. Recentemente, a atriz Bárbara Evans oficializou a união com o empresário Gustavo Theodoro em um casamento civil que contou apenas com a presença das duas testemunhas e com tansmissão pelo perfil no Instagram.