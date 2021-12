Número de casos de gripe cresce 20% em 2021 no Distrito Federal Registros e óbitos em decorrência da doença superaram dados do ano passado; Ceilândia lidera o ranking na capital

Além de provocar alta no DF, surto da gripe já atinge São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador Paulo Carneiro/Photopress/Estadão Conteúdo- 3/12/2021

O número de casos de gripe no Distrito Federal cresceu 20% em 2021. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a pasta registrou 22.826 ocorrências da doença até novembro deste ano, contra 18.903 em todo o ano de 2020. O surto de gripe já atinge estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Em relação aos óbitos em decorrência da doença, os números também mostram um avanço no DF. Em 2020, foram registradas 5.485 mortes e, neste ano, 6.325.

Ceilândia é a cidade que lidera o ranking na capital com mais ocorrências de gripe, com 2.412 casos, seguida por Taguatinga, com 1.966 notificações, e Plano Piloto, com 1.600 casos.

Em relação ao perfil do paciente, a doença atinge mais pessoas do sexo masculino, com idade média de 55 anos. Mas o maior número de casos e mortes é registrado na faixa etária de 80 anos ou mais.

O boletim epidemiológico ainda revela que 77,2% dos casos de gripe foram classificados como SRAG (síndrome respiratória aguda grave) por Covid-19, sendo que 18,1% não foram especificados.

Apenas 2,4% ocorreram por outros vírus respiratórios — rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus, parainfluenza, entre outros. Os casos de influenza não passaram de 0,1% do total de registros.

Vacinação

De acordo com a Secretaria de Saúde, o DF conta com cobertura de 90,99% de vacinação contra a gripe. Apesar de a imunização ter sido ampliada para toda a população, os grupos prioritários — crianças, gestantes, puérperas, idosos e comorbidades — não atingiram a meta de 90% de imunizados.

A vacina contra a gripe pode ser encontrada em 35 unidades básicas de saúde do DF e garante imunização contra os vírus influenza A H1N1 e H3N2, e influenza B.