Número de mortes por chuvas no sul da Bahia aumenta para 20 Enchentes no estado deixaram 72 municípios em estado de emergência; 430 mil pessoas foram afetadas pelos alagamentos

Itabuna tem pior enchente desde 1967 Ricardo Ganem/Divulgação

Com mais duas mortes confirmadas nesta segunda-feira (27) no município de Itabuna, no sul da Bahia, sobe para 20 o número de falecimentos ocorridos por causa das enchentes que afetam o estado neste fim de ano.

As informações são do Balanço Geral, da Record TV. As novas vítimas com morte confirmada são Felipe Duarte Garcia, de 21 anos, e Maria das Neves Souza dos Santos, de 33 anos.

Itabuna, que enfrenta a maior enchente em sua história desde 1967, é um dos 72 municípios que decretaram estado de emergência. A chuva cobriu a ponte do rio Marabá, que fica no centro da cidade. A enchente começou na noite da última sexta-feira e desabrigou centenas de famílias.

De acordo com a Defesa Civil, só no sábado choveu 135 milímetros. Para se ter uma ideia da quantidade de água, a média para o mês todo é de 180. No domingo a chuva não parou e o nível do rio subiu mais meio metro. O resultado: casas debaixo d'água e ruas completamente alagadas. E são esperadas mais chuvas na tarde desta segunda-feira no município.

Na cidade, a maioria dos bairros foi atingida e mais de 600 famílias estão desabrigadas. Em todo o estado, 430 mil pessoas foram afetadas e 16 mil pessoas estão desabrigadas.

O governador do estado, Rui Costa (PT), enfatizou nesta segunda a necessidade de as pessoas que moram em áreas de risco irem a locais mais seguros e pediu que as prefeituras façam o cadastro da população desabrigada, para facilitar o direcionamento das ajudas que chegam para essas pessoas.

























