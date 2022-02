Número de mortos na tragédia em Petrópolis passa de 150

A- A+

Bombeiros retiram corpo encontrado em Petrópolis Carl de Souza/AFP - 19.02.2022

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis (RJ) ocorridas na terça-feira (15) chegou a 152 na noite deste sábado (19), segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. As buscas continuam pelos 165 desaparecidos. Até o momento, 24 pessoas foram resgatadas com vida e quase mil estão desabrigadas.

O IML (Instituto Médico-Legal) do Rio de Janeiro já recebeu 135 corpos e identificou 117 corpos de vítimas da tragédia no município, também chamado de Cidade Imperial.

Petrópolis foi devastada por um temporal na terça-feira (15) e até este sábado (19) sofre com a chuva, que ainda torna o tempo instável e preocupante. O solo encharcado e o retorno da chuva durante o dia representam risco de novos deslizamentos.

Os efeitos da chuva provocaram 837 chamados para a Defesa Civil, segundo dados até o início da tarde deste sábado, sendo 642 casos de deslizamentos em diferentes pontos da cidade. A Assistência Social da cidade atendeu 967 pessoas que precisaram ser acolhidas nos 19 pontos de apoio instalados em escolas públicas da cidade.

Cães farejadores ajudam na busca por vítimas dos deslizamentos Divulgação/Corpo de Bombeiros do RJ

Cães farejadores do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Petrópolis e de várias corporações de diversas cidades do país estão auxiliando nas buscas pelos corpos das vítimas dos deslizamentos de terra.

Os animais estão atuando nos principais pontos, como Alto da Serra, Rua Teresa, Sargento Boening, Caxambu e Cremerie e estão sendo fundamentais para agilizar as ações que estão sendo desenvolvidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Secretaria de Defesa Civil.

A expectativa é de que até este domingo (20), 45 cães farejadores estejam reforçando as buscas. Eles estão sendo trazidos de vários estados e municípios, como Teresópolis, Magé, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, entre outros.

Por causa da tragédia, a Secretaria Municipal de Educação decidiu que a previsão para o retorno das aulas de toda a rede de ensino do município é para depois do Carnaval, que neste ano será nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março.