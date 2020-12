Número de mortos por chuvas em Santa Catarina sobe para 15

Temporal alagou cidades em Santa Catarina Reprodução/Redes sociais

(Reuters) - O número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na quinta-feira (17) subiu para 15, informou a Defesa Civil do Estado neste sábado (19), quando o presidente Jair Bolsonaro fez um sobrevoo de helicóptero pelas regiões afetadas e prometeu ajuda do governo federal.

Além das mortes confirmadas, equipes de resgate continuam em busca de seis desaparecidos desde as enxurradas registradas na região do Alto Vale. Quase 500 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, segundo nota oficial da Defesa Civil.

Chuvas provocam mortes e estragos em SC, dizem Bombeiros

Bolsonaro, que viajou para Santa Catarina neste sábado para passar dias de descanso em uma base militar no Estado, sobrevoou pela manhã a região afetada pelas chuvas acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O presidente afirmou, em postagem no Twitter acompanhada de foto do sobrevoo, que o Ministério do Desenvolvimento Regional "está oferecendo todo o apoio no atendimento às vítimas e na elaboração dos planos de trabalho para mitigação dos danos".

Segundo a Defesa Civil catarinense, tropas do Exército irão atuar na desobstrução e limpeza de vias para a retomada da normalidade nas cidades afetadas.

A Defesa Civil também emitiu aviso de tempestades válido até a madrugada de domingo.

Copyright © Thomson Reuters.