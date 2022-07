'Nunca dormi com a consciência tão tranquila', diz ministro da Defesa sobre decisão de não punir Pazuello Paulo Sérgio Nogueira rebateu críticas sobre não ter punido ex-ministro da Saúde após participação dele em evento político 'Nunca dormi com a consciência tão tranquila', diz ministro da Defesa sobre decisão de não punir Pazuello

General Eduardo Pazuello José Dias/PR - 27.04.2020

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, avaliou que o general Eduardo Pazuello não merecia punição por ter participado de um evento com o presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo sendo proibido que integrantes do Exército participem de atos políticos. Nogueira afirmou ter dormido com a consciência tranquila após ter tomado a decisão de não puni-lo.

O ministro respondeu a esse e a outros questionamentos nesta quarta-feira (6), na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.

O episódio que levantou o debate ocorreu em maio de 2021, quando o ex-ministro da Saúde participou de evento de apoio a Bolsonaro no Rio de Janeiro, passando no meio da multidão de apoiadores e subindo no carro de som onde estava o presidente. Segundo o Regulamento Disciplinar do Exército, é considerado uma transgressão o ato em que um militar da ativa se manifesta publicamente em evento político-partidário.

"Tudo foi analisado amiúde, cada detalhe daquele incidente. O Exército tem o que nós chamamos de 'razões de defesa'. O cidadão responde tudo, ele tem todo o direito de defesa e ao julgamento. Minha assessoria jurídica foi a fundo, e eu mandei ir a fundo, para caracterizar ou não realmente a transgressão disciplinar", contextualizou o ministro da Defesa.

Para ele, a conclusão foi tomada com base nesses processos e não levanta nenhuma polêmica. "Nunca dormi tão tranquilo, porque as razões de defesa do nosso general Pazuello me fizeram não ter que puni-lo. Não era o caso de puni-lo naquele momento", afirmou. O ministro ainda defendeu a carreira do ex-ministro.

"Conheço desde muito tempo. General Pazuello é o precursor da Operação Acolhida. Qualificado. Imaginem o desafio do nosso general no olho do furacão daquela pandemia, o trabalho que ele fez rodando o Brasil tratando de leito, de médicos, de equipe, de logística, de vacina, negociando", disse.

Pazuello foi alvo de críticas pela condução da pandemia no país. Ele chegou a ser investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pelo colapso da saúde pública em Manaus e acabou sendo uma das autoridades mais cobradas na CPI da Pandemia.