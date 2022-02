Nunes Marques retira sigilo de investigação derivada da CPI da Pandemia Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal atende a pedido feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras Nunes Marques retira sigilo de investigação derivada da CPI da Pandemia

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

Ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal) Fellipe Sampaio/SCO/STF - 11.11.2020

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a uma solicitação do procurador-geral da República, Augusto Aras, e retirou o sigilo de uma investigação aberta após as conclusões da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pandemia.

O inquérito em questão investiga o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). A CPI sugeriu o indiciamento do parlamentar por incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. As acusações vêm da suposta atuação dele na negociação da compra da vacina indiana Covaxin.

Na segunda-feira (21), Aras pediu que o sigilo de nove petições instauradas em desdobramento dos trabalhos da CPI fosse derrubado. Segundo ele, isso é necessário porque o segredo de Justiça "prejudica o acesso da sociedade, dos investigados e da imprensa às providências investigativas já adotadas, dificultando o acompanhamento de diligências, perícias, informações, documentos, dados e análises que constam da apuração".

Nunes Marques foi o primeiro a atender à solicitação de Aras. "Defiro o requerimento da Procuradoria-Geral da República, nos termos em que formulado, uma vez que não se justifica o sigilo, nesses autos, de documentos cuja apuração e/ou colheita pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia se deu em publicidade e também de documentos que eventualmente constem, ou venham a constar, neste feito que não sejam acobertados por sigilo legal", escreveu o ministro na decisão.

Além de Nunes Marques, relatam as investigações fruto do inquérito parlamentar os ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.