'O lucro de vocês é um estupro', diz Bolsonaro sobre Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro em live ao lado do ministro do GSI, Augusto Heleno Reprodução/Redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à Petrobras nesta quinta-feira (5) e pediu reiteradamente que a empresa não promova novos reajustes nos preços dos combustíveis. Segundo o chefe do Executivo, a empresa vem registrando lucros abusivos, mesmo em meio à pandemia da Covid-19 e à guerra entre Rússia e Ucrânia, enquanto o Brasil vê a inflação subir, muito por causa da alta dos preços dos derivados de petróleo. De acordo com ele, uma nova recomposição pode quebrar o país.

“Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem mais aumentar o preço do combustível. Não posso entender isso. Pode ser que eu esteja equivocado. A Petrobras, durante a crise e a guerra lá fora, faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime inadmissível. Posso estar equivocado, mas não consigo entender”, reclamou o presidente, em live nas redes sociais.

"Sei que [a Petrobras] tem acionistas. Mas quem são os acionistas? Fundos de pensões dos Estados Unidos. Nós estamos bancando pensões gordas nos Estados Unidos. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis", acrescentou.

Durante a transmissão, Bolsonaro apresentou uma projeção de lucro de R$ 40 bilhões da empresa no primeiro trimestre do ano e de R$ 120 bilhões até o fim de 2022. Segundo ele, o resultado é bastante superior ao obtido por outras petroleiras no exterior. O presidente disse que, sendo assim, a Petrobras é capaz de aguentar o restante do ano sem aumentar o preço dos combustíveis, pois "tem gordura" para queimar.

Ele lamentou que não possa interferir na empresa e declarou que, se tivesse esse poder, reduziria a margem de lucro da Petrobras. "A Petrobras tem um lucro de 30%. E quem paga a conta desse lucro é a população brasileira. Muitas petroleiras mundo afora reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. Se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende ou não quer entender. Só estão de olho no lucro", criticou Bolsonaro.

O presidente reclamou, ainda, dos diretores da empresa, dizendo que a maioria deles ganha salários altos enquanto boa parte da população brasileira perde o seu poder aquisitivo.

“O presidente da Petrobras, não quero criticá-lo, acabou de entrar, mas ele ganha por mês R$ 210 mil. Cada um dos diretores ganha R$ 110 mil. E, quando acaba o ano, se a Petrobras for lucrativa, como está sendo, eles ganham mais seis, sete ou oito salários de bonificação. Essas pessoas não estão preocupadas com o preço do combustível. Não quero criticá-los, mas com esse salário vocês têm obrigação de buscar alternativa”, ponderou.

Na esteira das críticas, ele cobrou do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, que impeçam qualquer novo reajuste. "Ministro de Minas e Energia, presidente da Petrobras, diretores da Petrobras, vocês não podem aumentar o preço do diesel. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora. Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço", reforçou.