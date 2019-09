O que é a ONU e o que você precisa saber sobre a Assembleia Geral, que Bolsonaro abrirá Líderes mundiais se encontram anualmente no mês de setembro no encontro do único órgão da ONU em que todos seus 193 membros estão representados ONU e Assembleia Geral

Membros da Assembleia Geral da ONU se encontram anualmente em Nova York BBC NEWS BRASIL/Getty Images

A partir desta terça-feira, líderes mundiais reunidos em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas deverão ter como principal item à mesa as mudanças climáticas.

Além da cúpula sobre o tema realizada na véspera do encontro, que contou com a presença de dezenas de presidentes e primeiros-ministros, representantes de países como a França, como o presidente Emmanuel Macron, e a Índia, com Narendra Modi, também deram declarações apontando para a centralidade do tema no encontro anual da Assembleia Geral, agora em sua 74ª edição.

Seguindo a tradição em que o Brasil inaugura os discursos no púlpito, o presidente Jair Bolsonaro deverá tratar também do tema - apesar do conteúdo da sua fala e seu impacto ainda serem cercados de dúvida. Isto porque, desde o início de seu mandato, o governo vem operando uma alteração profunda na política internacional, combatendo o que chama de globalismo, climatismo e ideologia de gênero.

De acordo com apuração da BBC News Brasil, Bolsonaro deverá dizer diante dos representantes e holofotes de todo o mundo que o Brasil tem soberania e é um líder na questão do meio ambiente, preservando um grande percentual de florestas originais, priorizando uma matriz energética limpa e detendo uma rigorosa legislação ambiental.

Mas muito além desta 74ª sessão, o encontro anual do órgão já é há décadas palco para alguns dos eventos mais importantes da história mundial recente.

O que são as Nações Unidas e sua Assembleia Geral?

As Nações Unidas são uma organização internacional formada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz no planeta.

Hoje, ela inclui 193 países que são membros efetivos e dois Estados não-membros - a Santa Sé (área sob a jurisdição do papa) e a Palestina.

A Assembleia Geral é um dos seis grupos diferentes sob o guarda-chuva da ONU e o único em que todos os 193 membros estão representados.

Sua conferência anual acontece durante quinze dias a cada mês de setembro na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro deste intervalo, a sessão principal, chamada de "debate geral", dura quatro dias.

ONU inclui 193 países que são membros efetivos e dois Estados não-membros - a Santa Sé (área sob a jurisdição do papa) e a Palestina BBC NEWS BRASIL/Getty Images

O que será discutido no debate geral?

Geralmente, entra na pauta uma variedade de tópicos, desde drogas ao meio ambiente.

Neste ano, estão previstas conversas sobre formas de acelerar o desenvolvimento sustentável.

A quinta-feira especificamente será dedicada à busca pela eliminação de armas nucleares no mundo; já na sexta-feira, estão previstas discussões sobre as dificuldades das pequenas ilhas, que incluem o isolamento geográfico e econômico, além da fragilidade ambiental intensificada pela perspectiva das mudanças climáticas.

O que pode estar nas manchetes desta semana?

O encontro de líderes mundiais na Assembleia Geral costuma gerar muitas notícias vindas da câmara principal do prédio em Nova York, onde eles se encontram por acaso ou por agenda.

Boris Johnson, por exemplo, estará participando de sua primeira sessão como primeiro-ministro do Reino Unido e pode protagonizar conversas e decisões importantes sobre o Brexit (saída da União Europeia) com alguns de seus colegas.

Na véspera da abertura da Assembleia Geral, foi realizada uma cúpula sobre o clima, na qual a ativista de 16 anos Greta Thunberg disse aos líderes mundiais: "Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias... Como se atrevem?"

O presidente da Índia, Narendra Modi, declarou que o mundo não está fazendo o suficiente para combater as mudanças climáticas.

"O que precisamos é de uma mudança comportamental global", disse ele.

O Brasil ficou de fora da lista de oradores do evento

Como funciona a programação?

A tradição indica que o primeiro orador seja sempre o mandatário brasileiro, ou seu representante, seguido pelo país anfitrião, os EUA.

O presidente Jair Bolsonaro subirá ao púlpito este ano, sua estreia ali, embora sua recente cirurgia de hérnia tenha colocado dúvidas sobre sua presença. Ele deve ser seguido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Depois, representantes de cada país se alternam de acordo com uma ordem determinada por fatores como grau hierárquico do orador e equilíbrio geográfico.

Solicita-se que os oradores discursem por menos de 15 minutos, embora isso seja ignorado regularmente. Fidel Castro, de Cuba, detém o recorde do mais longo discurso da Assembleia Geral - quatro horas e meia, em 1960.

Os delegados sentam-se em ordem alfabética, de acordo com a tradução em inglês de seus nomes, mas o país no primeiro assento é sempre selecionado pelo secretário-geral da ONU - e este ano, o posto é Gana.

Cúpula sobre meio ambiente na ONU, na véspera de encontro da Assembleia Geral, contou com presença da ativista de 16 anos Greta Thunberg BBC NEWS BRASIL/REUTERS/Lucas Jackson

Quem vai comparecer e quem vai faltar neste ano?

Até o final da semana passada, mais de 90 líderes mundiais se comprometeram a participar da assembleia.

Entre eles estão Johnson; Emmanuel Macron, da França; e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia.

Por outro lado, não irão ao encontro nomes como Vladimir Putin, da Rússia; Xi Jinping, da China; e o presidente de Israel, Benjamin Netanahyu.

Houve algum acontecimento memorável em encontros anteriores?

Houve alguns.

Em 2006, o presidente venezuelano Hugo Chávez chamou o então presidente dos EUA George W. Bush de "diabo" durante seu discurso. Chávez disse ainda que o púlpito, no qual Bush havia falado no dia anterior, "ainda cheirava a enxofre". No discurso, o venezuelano mencionou a interferência americana - muitas vezes bélica - em diversas partes do mundo, como em conflitos no Oriente Médio.

Três anos depois, o então líder da Líbia, Muammar al-Gaddafi, falou por mais de uma hora e meia e reclamou que outros delegados haviam deixado a sala. Ele também acusou as principais potências de trair os princípios da Carta das Nações Unidas, antes de jogar uma cópia dela no chão.

Mais recentemente, em 2017, Trump disse sobre o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un: "O Rocket Man (homem do foguete) está em uma missão suicida". Na época, houve uma escalada na retórica conflituosa entre os EUA e a Coreia do Norte por conta de testes de bombas e mísseis realizados por Pyongyang.

