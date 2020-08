Márcia Rodrigues, do R7

O que é day trade e como ganhar dinheiro na Bolsa com a operação? A compra e venda de ações no mesmo dia vem atraindo novos investidores interessados em aumentar a rentabilidade das suas aplicações. Vale o risco?

Day trade exige experiência no mercado financeiro Pixabay

Comprar e vender ações no mesmo dia, o chamado day trade, vem atraindo cada vez mais pessoas interessadas em aumentar seus rendimentos.

A prática, muito utilizada por operadores experientes, vem atraindo a atenção de novatos no mercado financeiro.

Uma delas é a influencer fitness Gabriela Pugliesi que diz estar “ganhando dinheiro” com a modalidade.

Como funciona? O investidor monitora o desempenho da bolsa de valores e compra e vende um ativo no mesmo dia, buscando o lucro. Na prática, ele ganha dinheiro vendendo o papel por um preço maior do que comprou.

Funciona mais ou menos assim: o investidor compra uma ação da CPFL (companhia do setor de energia) às 10h por R$ 10 e vende por R$ 12 às 16h, seu lucro no dia foi de R$ 2 por ativo.

Com a Selic (taxa básica de juros) no menor patamar da história, 2% ao ano, muitos investidores migraram para a bolsa de valores na tentativa de conseguir um rendimento maior.

Assim, souberam sobre o day trade e começaram a se interessar.

Quanto preciso investir?

A partir de R$ 100 já dá para iniciar no day trading, segundo Wilson Neto, analista da Clear Corretora. “O investidor não ficará rico, mas ganhará experiência”.

O ideal, porém, é começar no day trade com R$ 500.

“As pessoas estão ficando mais em casa e acessando mais a internet por causa da pandemia. Com isso, acompanham mais o mercado e o day trade vem ganhando destaque.” Wilson Neto

Outro fator que vem contribuindo para o aumento da procura pelo day trade, segundo ele, é a facilidade para investir. Até pouco tempo, era preciso ligar para a corretora para fazer a operação.

Hoje é possível fazer a transação via celular, ipad e outras plataformas.

Nos últimos meses, Neto afirma que transações de day trade na corretora aumentaram 30%.

Qualquer pessoa pode ser um ‘day trader’?

Comprar e vender ações é considerado um investimento de risco. Afinal, é um mercado de renda variável que sofre impacto conforme o desempenho da economia do país e mundial.

Por isso é preciso ter conhecimento sobre o mercado financeiro e acompanhar o desempenho diário da bolsa de valores caso queira iniciar na área.

Quem quiser realmente entrar nesse mercado, a recomendação é treinar bastante em simuladores – todas as corretoras oferecem a ferramenta para os iniciantes – durante dois meses antes de começar a comprar e vender ações.

Outra dica importante é não investir o dinheiro da sua reserva de emergência ou que possa afetar o seu orçamento do mês.

“Deve ser uma quantia que se você perder, o que é natural no começo da atividade, não afetará seu orçamento.” Wilson Neto

Uma dica de ouro para os iniciantes é entrar na transação sabendo quanto quer ganhar e até quanto pode perder.

Investimento é de alto risco

Para Miguel Oliveira, diretor executivo da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças), todo mundo que entra na bolsa de valores precisa saber que é um investimento de alto risco.

Também é preciso ter em mente, segundo ele, que é um investimento de médio a longo prazo. Não é uma aplicação ideal para quem precisa de um retorno imediato porque a bolsa tem variações grandes que independem de você.

Oliveira aconselha que o day trade deve ser praticado apenas por grandes investidores que aceitam correr risco.

“Você corre um risco muito grande de comprar uma ação para vender no mesmo dia e perder dinheiro.” Miguel de Oliveira

O executivo destaca que quem não tem experiência nesse tipo de transação pode, inclusive, perder patrimônio.

“Você pode comprar uma ação de R$ 1000 e, no fim do dia, vender por R$ 500. Nesse caso, você não perdeu apenas rendimento, mas patrimônio.”

Mãe vira day trader para ficar mais tempo com filhos

Ana Rita Piccini, 41 anos, começou a atuar como day trader em 2017.

O interesse surgiu por ser um mercado que é possível criar seu horário de atuação e que pode ser realizado a distância.

“Ser day trader foi o que me fez conseguir ficar mais próxima dos meus filhos e aproveitar o crescimento deles.” Ana Rita Piccini

Ana Rita diz que o processo para se tornar uma day trader profissional foi tranquilo pela familiaridade que tinha com o mercado financeiro.

“Trabalhei durante muito tempo em uma indústria de alimentos e acompanhava o desempenho do mercado financeiro.”

Ana Rita optou por atuar apenas com dólar, ou seja, não investe em outros ativos. Começa o dia vendo o desempenho do mercado financeiro no mundo, a abertura das bolsas da Ásia e outros acontecimentos.

Às 8h55 já está a postos para iniciar suas operações. Faz as transações até o meio dia e, depois, começa a tocar as atividades do dia a dia.

"Continuo acompanhando o dia do mercado, mas não faço nenhuma operação fora do horário que estabeleci.”

A day trader diz que desde que começou a operar tem a tarde toda para curtir os filhos. “Eles estudam no período da manhã.”

Assim como Neto, Ana Rita acredita que dá para iniciar no mercado com R$ 100, mas afirma que uma quantia confortável para operar seria R$ 1 mil.

“As pessoas precisam ter a consciência de que levará um tempo para elas ganharem maturidade. Não dá para ganhar dinheiro logo no início e que o day trade é um investimento de alto risco. Em alguns casos, no máximo, dá para empatar.”