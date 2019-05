OAB aponta inconstitucionalidades em projeto anticrime de Moro

O ministro da Justiça Sérgio Moro apresenta projeto anticrime Estadão Conteúdo

Um estudo feito por uma comissão da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, apontou inconstitucionalidades em ao menos quatro pontos do projeto de lei anticrime proposto pelo Ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Entre os pontos apontados como inconstitucionais estão o de aumentar a punição pelo crime de resistência a atividade policial e a gravação de conversas entre advogado e cliente preso.

“Elaboramos um estudo apurado, com técnicos e juristas que entendem efetivamente das matérias em debate. Reconhecemos, como todos os brasileiros, que o tema da segurança pública saiu do período eleitoral como prioridade, porque nossas cidades estão cercadas pelo crime”, afirmou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.

Também foram apontados como inconstitucionais a proposta de execução antecipada das penas logo após a decisão de condenação, e pontos em que endureceriam a pena de quem fosse condenado por crimes.

Segundo a OAB, o projeto foi analisado por estudiosos de direito penal, processo penal e criminalistas. O documento também recomendou ao Congresso Nacional, que discuta, em conjunto do projeto anticrime, outros projetos que tramitam na casa como a criminalização do financiamento irregular de campanha, a criação do banco de perfil genético de condenados e do interrogatório e audiência por vídeo conferência.