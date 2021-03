OAB pede que STF obrigue governo a comprar vacina contra covid-19 Na ação, Ordem dos Advogados argumenta que “são evidentes as ações e omissões do presidente”

OAB pede que STF obrigue governo a comprar vacina Massimo Pinca - 19.mar.2021/Reuters

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Nacional entrou com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que o tribunal exija que o governo federal compre vacinas contra a covid-19 suficientes para garantir a imunização em massa urgente da população brasileira.

A ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) foi ingressada na sexta-feira (19) com pedido de medida cautelar, ou seja, solicitação para antecipar os efeitos da decisão antes do seu julgamento.

Na ação, a OAB destaca que “após 12 meses, vivemos hoje o pior momento para a saúde pública, com sucessivos recordes diários de óbitos, aumento exponencial das internações e colapso do sistema de saúde em diversas regiões. A situação, conforme amplamente noticiada, é dramática e exige medidas urgentes e drásticas.”

O pedido foi assinado pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que destaca a urgência da medida.

“A OAB vai ao STF mais uma vez para garantir o direito à vida e o direito à saúde consagrados na Constituição, que nesse momento significa vacina para todos e já”, afirma.

A OAB também argumenta no documento que “são evidentes as ações e omissões do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Ministério da Saúde ao não disponibilizar recursos suficientes para a aquisição de vacinas, pela demora não justificada de imunização do grupo prioritário e na falta de perspectiva do início da vacinação em massa.”

Essas negativas violam preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à saúde e o princípio da eficiência administrativa.