Obra leiloada por R$ 57 mi não tem de ser devolvida, decide STJ Quadro "A Caipirinha", de Tarsila do Amaral, arrematado por valor recorde, era disputado por filho de empresário alvo da Lava Jato STJ decide que obra leiloada por R$ 57 mi não tem de ser devolvida

Obra de Tarsila do Amaral que foi leiloada Reprodução

O STJ (Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira (27) que o quadro "A Caipirinha", de Tarsila do Amaral, era do empresário Salim Taufic Schahin, envolvido nas investigações da Operação Lava Jato.

Dessa forma, fica mantida a penhora feita no ano passado, que teve arremate recorde de R$ 57,5 milhões em favor de 12 bancos que eram credores do empresário e o acionavam na Justiça. ​

A decisão se deu na Terceira Turma do STJ, onde os juízes seguiram por unanimidade o voto do ministro Moura Ribeiro. A obra era disputada por Carlos Eduardo Schahin, filho de Salim, que afirmava que a obra foi vendida a ele pelo pai em 2012, por R$ 240 mil. Os credores questionavam a legitimidade da operação, dizendo que a obra nunca saiu das mãos do empresário.

Esse também havia sido o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia julgado o caso. A decisão fica agora confirmada pelo STJ.

A tela é de 1923. Com o leilão realizado por R$ 57,5 milhões, tornou-se a obra mais cara de um artista brasileiro em uma venda pública.