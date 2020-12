Do R7

Odebrecht muda de nome e de marca e passa a se chamar Novonor Envolvida na Operação Lava Jato, empresa diz que mudança do nome e marca é 'ponto culminante da transformação nos últimos cinco anos'

Odebrecht passa a se chamar Novonor Amanda Perobelli/Reuters

A construtora Odebrecht anunciou nesta sexta-feira (18) a mudança do nome da empresa, que agora passa a se chamar Novonor. O anúncio foi feito pelo representante do acionista majoritário do Grupo,Maurício Odebrecht em transmissão online.

A Odebrecht foi alvo da Operação Lava Jato nos últimos anos e está em plano de recuperação judicial. A empreiteira fechou acordo de leniência com a força-tarefa de Curitiba e teve dezenas de executivos que fizeram delação premiada, entre eles Marcelo Odebrecht.

De acordo com a companhia, "a mudança do nome e da marca é o ponto culminante da transformação empreendida nos últimos cinco anos pela empresa".

“Esta é uma decisão histórica para nós. Estamos apresentando a marca de uma empresa inteiramente transformada, e que passa a contar a sua história a partir de agora sempre olhando para o futuro”, afirmou Maurício Odebrecht.

Ele acrescentou: “Não estamos apagando o passado. Passado não se apaga. Passado é exatamente o que ele é – passado. Depois de tudo o que promovemos de mudanças e de correção de rumos, estamos agora olhando para o que queremos ser: uma empresa inspirada no futuro. Este é o nosso novo norte”.