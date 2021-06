Oito apostas vão dividir maior prêmio da história da Quina

A- A+

Dezenas reveladas foram: 25 - 28 - 36 - 60 - 61 Paulo Pinto/Fotos Públicas

O maior prêmio já pago pela Quina, de R$ 204,8 milhões, foi sorteado neste sábado (26) e será dividido entre oito apostas. Cada uma delas terá o direito de sacar a bolada de R$ 25.601.717,66.

Para faturar o prêmio do concurso especial 5.590, as apostas ganhadoras registradas cravaram as dezenas 25 - 28 - 36 - 60 - 61.

De acordo com a Caixa, as apostas vencedoras do concurso foram registradas nos municípios de Manaus (AM), Pinheiro (MA), Blumenau (SC), Avaré (SP), São Paulo (SP), Conceição do Pará (MG) e duas apostas em Belo Horizonte (MG).

Na segunda faixa de premiação, para o acerto de quatro números, 2.143 apostadores vão levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 apostadores que acertaram três números vão receber R$ 188,73 cada. A Caixa afirma que o prêmio bate o recorde anterior da Quina, que era de R$ 153,7 milhões, ofertado no concurso 5.002, de 2019.

Resgate

Os vencedores dos prêmios com valor acima de R$ 1.903,98 devem comparecer a uma agência da Caixa para retirar a bolada. O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao FIES (Fundo de Financiamento ao Ensino Superior).