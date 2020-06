Do R7

Olavo de Carvalho indica ter rompido com governo de Bolsonaro Professor cobrou investigações de crimes digitais contra sua pessoa e ameaçou derrubar presidente em vídeo postado no YouTube

Olavo de Carvalho em vídeo publicado em seu canal no YouTube Reprodução YouTube/Olavo de Carvalho

Olavo de Carvalho fez um desabafo em vídeo publicado em seu canal no YouTube, no sábado (6), e indicou ter rompido com o governo ao ameaçar derrubar o presidente Jair Bolsonaro.

"Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa m... desse seu governo", disse Olavo no vídeo "adendo à aula 521".

O professor reclamou da falta de apoio do presidente para investigar crimes digitais que teriam sido praticados para atingi-lo. "O gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. Se você não é capaz de me defender dessa gente toda, você não foi meu amigo. Só tira proveito."



Olavo afirmou ser alvo de ataques na internet desde o Orkut, rede social lançada em 2004 e desativada em 2014. Ele classificou o anti-olavismo como um "movimento inédito na história do mundo".

"Nunca houve contra um cidadão particular um massacre jornalístico e judiciário desse tamanho. Nem contra lideres revolucionários e nem contra narco traficantes", afirmou no vídeo.

Segundo Olavo, Bolsonaro está sendo aconselhado "por generais covardes ou vendidos" e atribuiu a situação do país ao dono da Havan, Luciano Hang, e outros empresários apoiadores do governo.