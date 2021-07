Olavo de Carvalho segue internado, estável e sem previsão de alta

Brasil | Do R7

A- A+

Olavo de Carvalho, de 74 anos, tem quadro estável Joshua Roberts/Reuters - 16.3.2019

O escritor Olavo de Carvalho, de 74, anos, continua internado, com quadro clínico estável e sem previsão de alta, informa boletim médico divulgado o InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (13). Segundo o boletim, Carvalho está consciente e comunicativo.

"O paciente permanece sob tratamento medicamentoso para infecção, compensação cardíaca

e hemodinâmica, assim como em exames de diagnóstico, para a definição de conduta

terapêutica", diz o texto.



Ele foi internado no dia 8 de julho após sofrer um mal súbito em um voo dos Estados Unidos para São Paulo. O escritor é cardiopata e foi necessário uma UTI móvel para levá-lo do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo para o InCor. Ele foi internado na enfermaria, para a realização de exames de avaliação geral e cardiológica.