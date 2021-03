Olimpíada de Tóquio será realizada sem público estrangeiro

A- A+

Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 serão realizados sem público estrangeiro Kim Kyung-Hoon/Reuters - 3/2/2021

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 serão realizados sem a presença de público estrangeiro, segundo a agência de notícias Kyodo News. O objetivo das autoridades japonesas, claro, é evitar a disseminação do coronavírus no país, especialmente após a confirmação da existência de variantes do vírus, mais transmitíveis e, portanto, mais perigosas.

O governo e o comitê japonês que organiza os Jogos devem se reunir ainda nesse mês, de forma virtual e remota, com o COI (Comitê Olímpico Internacional) e duas outras entidades para formalizar a decisão de não permitir público de fora do país no evento esportivo.

No início do mês, surgiram as primeiras informações sobre uma possível exclusão de público estrangeiro em Tóquio-2021. No dia 3, após uma reunião por videoconferência do Comitê Organizador com as autoridades de saúde do país e membros do COI (Comitê Olímpico Internacional) e Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), ficou definido que a decisão final sobre o assunto será dada no final deste mês.

Posteriormente, em abril, as autoridades japonesas se reúnem para decidir o número de espectadores permitidos para cada evento esportivo. Os diferentes locais de provas permitem uma flexibilidade de público.

Além das restrições durante os Jogos, a tradicional cerimônia de abertura com a tocha olímpica também será realizada sem público, para evitar aglomerações nas ruas. Por conta disso, a cerimônia será feita em Fukushima, com poucos participantes e convidados.

Parte da população japonesa se opõe aos eventos esportivos em meio à pandemia. Uma pesquisa realizada em janeiro mostrou que mais de 75% dos entrevistados gostariam que os Jogos fossem cancelados ou novamente adiados. O COI já avisou que não vai adiar a Olimpíada. Se ela não acontecer na nova data, será cancelada.

