Onça foge e visitantes são retirados às pressas do Zoológico de Brasília Pelo menos 20 pessoas estavam no zoológico no momento em que o animal escapou do recinto em que vive, neste sábado (8)

A onça, de 4 anos, é criada no zoológico desde 2018 Zoológico de Brasília/Reprodução

Uma onça-parda, também conhecida como suçuarana, fugiu de seu recinto no Zoológico de Brasília na manhã deste sábado (8). Pelo menos 20 pessoas que visitavam o local precisaram ser retiradas às pressas. Os funcionários do zoo, em conjunto com o batalhão da Polícia Militar Ambiental do DF, estão trabalhando na captura do animal e o local está temporiamente fechado para visitação.

Segundo a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a suçuarana, de 4 anos, é criada no zoo desde 2018 e não oferece riscos. "É um animal manso que está habituado com a equipe técnica", informou em nota.

O zoológico ainda informou que não há histórico de fugas no recinto onde o animal estava. "Trata-se de um espaço que abrigava felinos de grande porte há mais de 20 anos", diz outro trecho do comunicado.

A diretora diz que vai investigar as causas da fuga e tomará as medidas necessárias cabíveis.