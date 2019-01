Onda de violência que marcou início do ano no Ceará é tema de debate Estúdio News reuniu desembargadora e especialista da USP para discutirem a onda de ataques no Ceará e a presença de facções organizadas no estado Ataques no ceará são debatidos

O programa Estúdio news, da Record News, que toda quarta-feira às 22h apresenta entrevistas sobre os temas mais relevantes do país, reuniu Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP (Universidade de São Paulo) para falarem sobre a onda de violência no Ceará registrada neste início do ano. A partir de 02 de janeiro, as populações de Fortaleza e do interior assistiram ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e pontos comerciais.

Apresentado por Tainá Falcão, o programa discutiu a presença da facções que agem dentro do presídio e que seriam as responsáveis por ordenar as ações. Os especialistas falaram da permanente queda de braço entre seus integrantes destas facções e o governo cearense. O histórico de violência do Ceará também foi citado através de episódios como o assalto do Banco Central de Fortaleza em 2005 e as rebeliões em presídios na capital em 2017.