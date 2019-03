Onyx acredita em votação da Previdência na CCJ até a Páscoa Mesmo com as recentes turbulências na articulação do texto, o ministro está otimista quanto aos prazos da tramitação Onyx acredita em votação da Previdência na CCJ em menos de um mês

Onyx acredita em votação da Previdência na CCJ até abril Adriano Machado/Reuters - 14.11.2018

Apesar das recentes turbulências na articulação da reforma da Previdência, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está otimista quanto aos prazos. Em entrevista exclusiva à repórter Christina Lemos, do Jornal da Record, nessa sexta-feira (22), ele disse acreditar que a admissibilidade do texto seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça antes do feriado de Páscoa, 18 de abril, portanto.

Depois de passar pela CCJ, a matéria segue para uma comissão especial. Após a aprovação do relatório na comissão, o texto precisa ser votado em dois turnos no plenário e aprovado com mais de 308 votos para poder seguir para a casa revisora, o Senado. Onyx acredita que a votação na Câmara esteja finalizada antes do recesso de julho. Ele negou que falte a articulação ou que esta teria que ser feita pelo próprio presidente.

— Na minha análise o presidente não pode ser goleiro, zagueiro e centroavante, a Previdência é de todos. No período da transição, o presidente recebeu 340 deputados e nós aqui na casa Civil 300 deputados. O presidente foi duas vezes ao Congresso em menos de um mês. Ele estende os braços.

O ministro falou da coerência do presidente da Câmara Rodrigo Maia, que nesta sexta disse que está deixando a articulação da reforma .

— Maia é um parlamentar que sempre teve um perfil reformista porque ele sabe a importância das reformas. Maia está bem, diz que vai sempre defender a previdência e ele é um parlamentar coerente.