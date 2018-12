Onyx afirma que discurso de posse de Bolsonaro será 'papo reto' "Vai ser um discurso de muita fé num Brasil que vai mudar com muita humildade, como é do jeito dele", disse o futuro ministro da Casa Civil posse bolsonaro

Onyx falou rapidamente com os apoiadores Antonio Cruz/ Agência Brasil

Ao deixar a Granja do Torto, no final da tarde desta segunda-feira (31), o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, saiu do carro para abraçar e tirar selfies com os apoiadores do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que se aglomeravam nos portões da Granja, e antecipou um pouco do discurso da posse, marcada para amanhã.

Onyx contou que já terminaram de revisar o texto, que será lido na Câmara amanhã à tarde. "Vai ser um discurso de muita fé num Brasil que vai mudar com muita humildade, como é do jeito dele. E aquela coisa, curto, papo reto, direto. É o Bolsonaro", afirmou.

Questionado se o presidente pretende tratar da reforma da Previdência em seu discurso, o futuro ministro desconversou: "Deixa ele relaxar, se preparar e curtir amanhã".

Mais cedo, ao entrar na Granja, Onyx parou o carro e falou rapidamente com os apoiadores. Com bandeiras do Brasil penduradas nos ombros e camisetas com o rosto do presidente eleito estampado, cerca de 30 pessoas gritaram em coro "ô Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver", enquanto passa o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele fez um vídeo da multidão e a promessa de mostrar as imagens para o presidente.

O presidente eleito está reunido na Granja do Torto com amigos e familiares, onde vai passar a virada do ano.

