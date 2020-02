Onyx assumirá Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta quarta-feira (12) com Osmar Terra e o comunicou sobre a saída dele do governo Onyx assumirá Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra

Onyx Lorenzoni, que vai para o Ministério da Cidadania Isac Nóbrega/PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai assumir o Ministério da Cidadania. A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi comunicada nesta quarta-feira (12) ao atual titular da pasta, Osmar Terra, durante almoço, segundo fontes. Terra deixará o governo.

A assessoria de imprensa do ministro Osmar Terra nega que a saída do ministro da pasta tenha sido assunto tratado no almoço.

A decisão acontece após polêmicas envolvendo o nome de Onyx Lorenzoni nas últimas semanas. Bolsonaro demitiu dois dos principais auxiliares do ministro na ausência dele, entre eles Vicente Santini, que utilizou avião da FAB (Força Aérea Brasileira) em voo exclusivo entre a Suíça, onde ocorreu o Fórum Econômico Mundial, e a Índia, onde Bolsonaro participava de visita oficial. Além disso, o presidente transferiu para o Ministério da Economia o PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), uma das principais vitrines da Casa Civil.

Já Osmar Terra vinha se desentendendo com a equipe econômica do governo. A escalada se deu recentemente com o Bolsa Família, programa que tem registrado filas de espera de beneficiários. Além disso, o Ministério da Cidadania firmou contratos em série e sem licitação para contratação de serviços na área de computação com uma empresa investigada pela Polícia Federal na Operação Gaveteiro.

Mais cedo, nesta quarta, Onyx havia refutado a possibilidade de comandar o Ministério da Cidadania. “Nah... Ninguém falou isso”, disse a jornalistas em Brasília.

Para a Casa Civil, Bolsonaro convidou o general Walter Souza Braga Netto, segundo informações do jornal "O Estado de S. Paulo". Netto é ex-chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro.

Leia mais: Após reunião com Bolsonaro, Onyx diz que 'fica tudo igual'