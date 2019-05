Onyx diz que DEM foi fundamental para eleição de Bolsonaro De acordo com o ministro, Jair Bolsonaro representa "o caminho para um País que clama por Justiça, correção e preocupação com as pessoas" Lorenzoni diz que DEM foi fundamental para eleição

Ministro ressaltou a importância do DEM para as eleições Mateus Bonomi/Agif/Folhapress - 29.01.2019

Em um discurso exaltado feito durante a convenção nacional do DEM, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira (29), que o partido foi fundamental para a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o que representou a volta da centro-direita ao poder, e chegou a insinuar que Bolsonaro olha "com olho, de quem sabe, voltar para casa".

A referência feita pelo ministro foi ao período em que Bolsonaro foi filiado ao partido quando ele ainda se chamava PFL, em 2005. "Nós vencemos e hoje temos a Presidência. Temos um ex-filiado do PFL, do DEM, e que olha para o nosso partido com imenso respeito e com olho de, quem sabe, querer voltar para casa", disse.

O ministro afirmou ainda que Bolsonaro representa "o caminho para um País que clama por Justiça, correção e preocupação com as pessoas". "O DEM vai continuar lutando ao lado do presidente para construirmos uma grande nação. (...) Vamos dar sequência a uma aliança liberal conservadora que o velho PFL e nós sempre quisemos", afirmou.

Lorenzoni iniciou seu discurso afirmando que não falaria como ministro, mas como um militante do partido. Ele relembrou a sua trajetória na sigla e disse também que o renascimento da centro-direita no poder era algo que a mídia "achava que não era adequado".

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou, também em discurso na convenção, que a presença de Lorenzoni na chefia da Casa Civil é a "certeza de que o DEM está representado no governo". "Onyx Lorenzoni tem sido o ponto de equilíbrio do governo com o Parlamento", disse. Alcolumbre atribuiu os avanços das propostas do governo no Congresso ao trabalho de articulação do ministro.

