Alexandre Garcia, do R7, com Reuters

Onyx diz que governo vai se empenhar por independência do BC Proposta foi apresentada pelo ministro da Casa Civil junto com as medidas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo independência do BC

Independência do BC depende do Congresso Divulgação/Banco Central

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira (23) que o governo vai se empenhar junto ao Congresso Nacional para que a independência do BC (Banco Central) seja consolidada nos primeiros cem dias do governo.

Outra ação proposta para o BC na lista de metas estabelece o aprimoramento da governança de instituições financeiras públicas. Para isso, o governo avalia a "fixação de critérios para o exercício do cargo, alinhando com exigências já existentes para o setor privado".

Reforma da previdência fica fora do plano de metas iniciais de Bolsonaro

Ao apresentar as medidas prioritárias para os primeiros cem dias, Onyx disse em entrevista coletiva que o governo do presidente Jair Bolsonaro sabe que a independência do BC depende do Congresso, mas ressaltou que vai se empenhar para conseguir isso.

Em audiência na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado no final do ano passado, o presidente do BC, Ilan Goldfjan, ponderou que o Brasil é um dos poucos países onde a autoridade monetária não tem independência.