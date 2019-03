Onyx e Bolsonaro discutem Previdência e agenda pós-carnaval Adriano Machado/Reuters - 20.11.2018

O presidente Jair Bolsonaro teve a sua primeira reunião durante o feriado de carnaval. Nesta terça-feira (5), Bolsonaro recebeu o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por cerca de uma hora no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. O presidente descansa com a família no palácio desde sábado. Ontem (4) jogou cartas com a família e hoje foi visto no jardim, conversando com seguranças, com camiseta e shorts da seleção brasileira de futebol.

Na reunião desta terça, Bolsonaro e Onyx conversaram sobre o cronograma de trabalho da semana, encurtada em função do feriado de carnaval e sobre a reforma da Previdência. Onyx falou com os jornalistas após o encontro.

— Amanhã o presidente retoma a sua rotina do Palácio do Planalto a partir das 14h e nós combinamos como será essa semana e a próxima. Já ficou ajustado que a reunião ministerial irá acontecer na próxima quinta-feira, dia 14. Falamos também de uma pauta de governança pública, que será a apresentação do TCU das melhores práticas de governança, que é o que o governo vem trabalhando desde a transição. E conversamos também de outros assuntos. Estamos muito seguros da nova Previdência como apresentamos ao Congresso, agora tem aquela fase de passar pela CCJ da Câmara e pela Comissão Especial e aí virão aqueles ajustes que o parlamento irá fazer.