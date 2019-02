Onyx: Reforma da Previdência deve ir ao Congresso antes do Carnaval Ministro da Casa Civil disse que se estiver "tudo pronto" e Bolsonaro concordar com os tópicos, o texto pode ser enviado na próxima semana reforma da previdência

Onyx: não é obrigatório que seja enviado até dia 21 Mateus Bonomi/Agif/Folhapress - 29.01.2019

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira (13) que a proposta reforma da Previdência deve ser enviada ao Congresso Nacional "até o Carnaval", que é na primeira semana de março. Se confirmada a previsão, o prazo inicial previsto pela equipe econômica será esticado em cerca de 10 dias.

"O presidente já viu mais de uma vez o que deixamos com ele. Nós vamos conversar ao longo do final de semana. Eu acho que antes do Carnaval deve estar lá", disse Onyx ao sair de um evento em Brasília.

A equipe econômica havia indicado que a proposta deveria ser enviada entre 19 e 21 de fevereiro.

Onyx disse que se estiver "tudo pronto e maduro", e o presidente achar que está pronto, o texto pode ser enviado na próxima semana. "Não é obrigatório que seja na semana que vem", afirmou o ministro.

