Opep cortará produção de petróleo em 20 mi de barris, diz Trump

Márcio Pinho, do R7

O presidente dos EUA, Donald Trump Kevin Lamarque / Reuters - 7.4.2020

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que o a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e os principais aliados, como a Rússia, vão cortar a produção mundial de petróleo em 20 milhões de barris diários.

Em anúncio feito no Twitter, Trump corrigiu dado divulgado anteriormente de que o corte seria de 10 milhões de barris por dia. Após intensas negociações nas últimas semanas e pressão de Trump para impedir uma queda brusca nos preços, os países concordaram no final de semana com uma redução recorde.

Trata-se de um corte significativo na produção que atualmente supera os 90 milhões de barris.

“Tendo estado envolvido nas negociações, para dizer o mínimo, o número que a Opep + pretende reduzir é de 20 milhões de barris por dia, e não os 10 milhões que geralmente estão sendo relatados”, afirmou Trump.

A medida é ainda uma tentativa de preparar o mercado do petróleo para uma retomada após a crise econômica mundial trazida pelo novo coronavírus.

“Se algo assim acontecer, e o mundo voltar aos negócios após o desastre do Covid 19, o setor de energia voltará a ser forte, muito mais rápido do que o atualmente previsto. Obrigado a todos aqueles que trabalharam comigo para retomar esse grande negócio, em particular a Rússia e a Arábia Saudita”.