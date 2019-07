Operação apreendeu 19 ônibus com R$ 4 milhões em contrabando no PR Foram encontrados diversos tipos de mercadorias nos veículos, inclusive uma carga de cigarros. Alguns passageiros tentaram esconder itens de maior valor Operação apreendeu 19 ônibus com R$ 3,8 milhões em contrabando no PR

Veículos foram abordados e apreendidos por agentes da Receita com apoio da PM Divulgação/Receita Federal

Uma operação montada pela Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná apreendeu nos últimos dias 19 ônibus com R$ 4 milhões em mercadorias contrabandeadas que teriam saído da região de fronteira do Brasil com o Paraguai.

Os agentes da Receita Federal abordaram os veículos com base na quantidade das mercadorias. Em alguns veículos, os passageiros chegaram a esconder itens de maior valor no corpo, no fundo falso de bolsas, travesseiros, dentro de garrafas térmicas e até em embalagens de comida.

Dois dos ônibus que foram apreendidos transportavam cigarros contrabandeados. Todos os veículos e as mercadorias foram lacrados e enviados para o depósito da Receita Federal em Foz do Iguaçu (PR).