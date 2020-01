Do R7

Operação da PF em três estados mira grupo que fraudava licitações Agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Piraquara e Guaratuba, no Paraná, além de Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP)

PF e CGU fazem operação contra fraudes em licitações Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deu início na manhã desta quinta-feira (30) à Operação Epagoge (indução, em grego), que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações. A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Controladoria Geral da União (CGU).

Cerca de 75 policiais federais e 6 auditores da CGU cumprem 22 mandados de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Curitiba, Piraquara, Guaratuba, além de Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP).

A investigação teve início em 2015, a partir da suspeita de que empresas de um mesmo grupo atuavam prejudicando a concorrência em licitações promovidas pelo Poder Público, principalmente para a compra de eletrônicos.

No inquérito policial identificou-se que algumas das pessoas jurídicas funcionavam no mesmo endereço e pertenciam aos mesmos proprietários. Elas também costumavam conconcorrer nas mesmas licitações, a fim de viabilizar que uma delas fosse a vencedora.

Segundo dados da CGU, entre 2010 e 2019, as empresas participantes do grupo firmaram contratos com o Poder Público em valores que ultrapassaram R$ 60 milhões.