"Operação de guerra" trará 960 toneladas de EPIs da China ao Brasil

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 30.03.2020

O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas classificou como "operação de guerra" o esquema montado para trazer da China 960 toneladas de equipamentos nas próximas semanas. Freitas participou de entrevista coletiva do governo federal na tarde desta terça-feira (14). A operação envolve uma sequência de 40 voos que devem ocorrer ao longo das próximas "seis a oito semanas", conforme estimou o ministro.

A operação começa nesta quarta-feira com o voo de dois Boeing 777 da Força Aérea Brasileira que estão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A estimativa é que as aeronaves deixem a China no final de semana e cheguem ao Brasil no máximo no dia 21. Os aviões devem para em Doha, no Catar, para abastecer e seguem até o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

No Brasil, o ministério da Saúde receberá o equipamento e fará a distribuição usando o espaço de porão de aernaves comerciais que operam em malha mínima. Nos estados, serão usados os sistemas rodoviários.

Gomes afirmou que foram testadas várias rotas seguras para o trajeto. O caminho pode ser realizado via Oriente Médio, parando em Dubai, Doha ou Tel Aviv, em Israel. Há também opções pela áfrica, passando pelo Togo ou pela Etiópia.