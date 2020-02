Operação de resgate de brasileiros em Wuhan sofre atraso Por causa do aumento no tráfego aéreo asiático, o Ministério da Defesa adiou para a noite desta sexta-feira (7) a previsão de pouso na China

Os dois aviões da FAB enviados para trazer 34 brasileiros da China Marcelo Camargo/Agência Brasil



A operação de resgate dos brasileiros isolados em Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China, atrasou, o que vai postergar o retorno deles ao Brasil. De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Defesa na noite desta quinta-feira (6), as aeronaves enviadas pelo governo chegaram a Varsóvia, na Polônia, a penúltima escala prevista, mas não têm ainda previsão de quando poderão cruzar o espaço aéreo chinês para pousar na cidade.

O Ministério da Defesa adiou para a noite desta sexta-feira (7) a previsão de pouso na China. Antes de chegar a Wuhan, os aviões Embraer 190 farão a última escala em Ürümqi, também na China.

Inicialmente, o planejamento da viagem previa um pouso na madrugada desta sexta-feira (7), em Wuhan, com um voo de retorno logo depois do embarque de 34 cidadãos que serão repatriados. A chegada a Anápolis (GO) estava programada para sábado (8), pela manhã.

Por causa do aumento no tráfego aéreo asiático, com missões de repatriação de diversos países, os dois aviões VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não conseguiram receber um slot (autorização de horário para pouso) dos controladores chineses.

Conforme o ministério, o atraso ocorre “em função de sequenciamento seguro de aeronaves que ingressam o espaço aéreo daquele país, devido ao alto fluxo de tráfego aéreo, e missões internacionais de repatriação, que estão saindo e chegando da região afetada”.

O Comando da Aeronáutica previa que cada perna da viagem demorasse cerca de 30 horas, sendo 62 horas no total. No entanto, os oficiais já tinham recebido informações de que missões similares de outros países haviam atrasado ao longo da semana.

Os aviões que vão buscar os brasileiros decolaram do Brasil na quarta-feira (5). O plano prevê o seguinte trajeto: escalas em Fortaleza, Las Palmas (Espanha), Varsóvia (Polônia) e Urumqi (China), antes de pousar em Wuhan. O trajeto de volta é o mesmo, porém com pouso previsto para em Anápolis (Goiás).

