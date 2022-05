‘Operação Ucrânia’ envia donativos a refugiados na Romênia

A- A+

Operação Ucrânia: dois caminhões partiram de Bruxelas com ajuda humanitária para os refugiados ucranianos Divulgação/Universal

No último sábado (30), dois caminhões partiram de Bruxelas, capital da Bélgica, em direção a Bucareste, na Romênia, a fim de levar ajuda humanitária a refugiados ucranianos. A ação “Operação Ucrânia”, que mobilizou voluntários da Bélgica e Luxemburgo, conseguiu angariar22 toneladas de alimentos e uma tonelada de roupas e calçados.

Desde o início da guerra, quase 5,5 milhões de ucranianos deixaram seu país, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur). Até 29 de abril, cerca de 817 mil pessoas haviam fugido para a Romênia.

O movimento de ajuda aos refugiados ucranianos é uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus, que, através do programa Unisocial, tem mobilizado seus fiéis nos países europeus para amparar aqueles exilados.

O responsável pela Universal na Bélgica, Bispo Ricardo Souza, explica que a “Operação Ucrânia” foi realizada durante o mês de abril. Os organizadores conseguiram autorização para arrecadar alimentos em frente a 15 supermercados e, ali, todos os sábados, entregaram folhetos convidando os clientes a deixar qualquer tipo de produto para doação, reforçando que não seria aceita ajuda monetária.

O Unisocial da Bélgica arrecadou 12 toneladas de alimentos e 1 tonelada de roupas e calçados, enquanto o grupo de Luxemburgo conseguiu 10 toneladas de alimentos. Esses donativos serão entregues pela Universal da Romênia que identificará as famílias necessitadas. “Esse trabalho não vai parar. O próximo passo agora é apoiar, além dos refugiados, as pessoas necessitadas aqui no país”, afirma o Bispo Ricardo.

As doações incluíram 12 toneladas de álcool em gel Divulgação/Universal

As doações estavam previstas para chegar ao destino nesta quinta-feira (5), enquanto ontem (4), um caminhão transportando 12 toneladas de álcool em gel saiu também de Bruxelas em direção à Ucrânia, para que os itens sejam distribuídos nos hospitais do país. O presidente de uma empresa tomou conhecimento sobre o trabalho social desenvolvido pela Universal e procurou a Igreja oferecendo ajuda com as doações do produto de higiene.

A Unisocial é um programa da Igreja Universal que já beneficiou 526.098 pessoas Divulgação/Universal

O Unisocial é um programa social da Igreja Universal que ajuda a população carente e também

presta apoio a vítimas de catástrofes. Em 2021, através das ações realizadas, beneficiou

526.098 pessoas