Oposição anuncia que pedirá impeachment de Bolsonaro Ex-ministro Sergio Moro afirmou que não assinou exoneração do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo

Randolfe anunciou que a Rede vai entrar com pedido Pedro França/ Agência Senado 01.02.2019

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou, via Twitter, que o partido vai entrar com um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro ainda nesta sexta-feira (24).

"Entraremos ainda hoje com pedido de impeachment do Presidente da República, a partir das graves denúncias feitas pelo agora ex-ministro da Justiça", avisou o senador da República.

Moro fez um pronunciamento na manhã desta sexta anunciando a saída do ministério da Justiça. O ex-ministro afirmou que não assinou a exoneração do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Maurício Valeixo, publicada no DOU (Diário Oficial da União). O texto está assinado por Bolsonaro e pelo ex-ministro, que afirmou que soube da decisão pelo DOU.

"O presidente me quer fora do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não tem muito sentido", afirmou Moro.

O ex-ministro afirmou dizer ao presidente que a indicação "seria uma interferência política e ele disse que seria mesmo". "[Bolsonaro] disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal, que pudesse ligar, ter informações e não é o papel da PF prestar esse tipo de informações, o papel tem que ser preservado. Imagine se Dilma ou Luiz ficasse ligando para Curitiba para colher informações".

Moro defendeu a necessidade de autonomia da PF e afirmou que Valeixo fez um bom trabalho à frente da coorporação, acrescentando ainda que precisaria de um motivo para aceitar a demissão de Valeixo.

