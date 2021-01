A- A+

Resumindo a Notícia Oposição defende acesso universal à vacina ao apoiar Baleia Rossi

Partidos divulgam carta sobre eleição para Presidência da Câmara dos Deputados

Independência do Poder Legislativo e proteção da democracia são pontos destacados

Disputa na Câmara ocorrerá em fevereiro

Partidos de oposição apoiam Baleia Rossi (foto) Valter Campanato/Agência Brasil - 01.08.2017

Os partidos de oposição PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede divulgaram, nesta segunda-feira (4), uma carta aberta em que formalizam o apoio na candidatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) à Presidência da Câmara dos Deputados, prevista para fevereiro.

O documento elenca cinco pontos considerados fundamentais para a disputa da Câmara – que deve se concentrar entre Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pela oposição, e Arthur Lira (PP-AL), candidato que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Entre os temas estão a defesa da Constituição, proteção da democracia e instituições, independência do Poder Legislativo e assegurar a soberania nacional. Outro tópico levantado pela oposição é sobre a luta pelos direitos do povo brasileiro (acesso à vacina, ampliação do Bolsa Família, convocação de ministros e autoridades e instalação de CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito).

“Nós, dos partidos de oposição, temos a responsabilidade de combater, dentro e fora do Parlamento, as políticas antidemocráticas, neoliberais, de desmonte do Estado e da economia brasileira, e de lutar para que nosso povo possa ter resguardados o direito à vida, à saúde, ao emprego e renda, à alimentação acessível, à educação, à moradia, a defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e quilombolas, entre outros direitos essenciais”, afirma a carta.

“Foi essa responsabilidade que nos uniu aos demais partidos do bloco que integramos para propor saídas ao país e ao nosso povo, aos problemas que nos afligiram nos dois últimos anos, especialmente durante a pandemia, tais como a aprovação da PEC do “orçamento de guerra”, a renda emergencial e a liberação de recursos para o SUS, para Estados e Municípios, que efetivamos juntos nesse período”, acrescenta.

A carta é assinada pela presidente Luciana Santos e líder Perpétua Almeida, do PCdoB, presidente Carlos Lupi e líder Wolney Queiroz, do PDT, presidente Carlos Siqueira e líder Alessandro Molon, do PSB, presidente Gleisi Hoffmann e líder Ênio Verri, do PT, porta-vozes Pedro Ivo e Laís Garcia e líder Joenia Wapichana, da Rede, e os líderes da minoria na Câmara e Congresso, José Guimarães e Carlos Zarattini, respectivamente.