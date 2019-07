Do R7, com Agência Câmara

Oposição fecha questão e pode punir quem votar pela reforma Siglas contrárias à proposta do governo querem inviabilizar que a análise do texto aconteça antes do recesso legislativo reforma da previdência

Reforma precisa de 308 votos em dois turnos

Contrários à reforma da Previdência, partidos de oposição chegam nesta terça-feira (9) à Câmara dos Deputados na tentativa de obstruir a votação do texto, que pode acontecer já nesta noite.

Com questões já fechadas contra a proposta do governo Jair Bolsonaro, siglas como PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL podem punir os parlamentares "rebeldes" que votarem favoravelmente às mudanças no sistema de aposentadorias.

As possíveis punições aos deputados vão desde a censura até a expulsão do partido. Uma das parlamentares que pode ser punida é a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), que já disse ser favorável a mudanças no sistema previdenciário.

A intenção da oposição é inviabilizar que a análise do texto aconteça antes do recesso legislativo, que começa no dia 18 de julho.

Para ser aprovada na Câmara e seguir para o Senado, a proposta da reforma da Previdência precisa receber ao menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação.

Placar

Líderes partidários divergem a respeito da quantidade de deputados favoráveis ao projeto. Enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estimam já ter votos suficientes para a aprovação do texto, a líder da Minoria, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), calcula que o governo não soma mais de 260 votos.

“Estamos mapeando todas as bancadas e todos os partidos e nós temos hoje no nosso mapeamento uma posição muito favorável a não aprovação da reforma. Nós estamos trabalhando para garantir a não aprovação e o alargamento desse cronograma”, afirma Jandira.

Por outro lado, Maia, que passou o final de semana em reuniões com parlamentares, também disse confiar na aprovação do texto em plenário "com boa margem de votos".