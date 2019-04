Oposição forma fila para audiência com ministro Guedes na CCJ Parlamentares da oposição esperam a chegada do ministro da Economia, Paulo Guedes, para audiência que discute a reforma da Previdência

Parlamentares aguardam Guedes na Câmara Dida Sampaio / Estadão Conteúdo / 27.03.2019

Mais de uma horas antes do início da audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, parlamentares da oposição fazem fila em frente ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para garantir prioridade no acesso ao local e nas inscrições para falar durante o debate. Deputados começaram a chegar por volta das 12h50 e a audiência está marcada para as 14 horas.

Neste momento, mais de dez parlamentares já garantem posição na fila para a CCJ.

Na semana passada, a oposição adotou a mesma estratégia mesmo com o adiamento da vinda de Guedes à comissão, primeira parada da reforma da Previdência na Câmara.

Parlamentares avaliam que a audiência desta quarta-feira será "um momento decisivo para medir o pulso das chances de aprovação da reforma".

fonte: Estadão Conteudo

