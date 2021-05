Oposição pede que TCU suspenda pagamento de emendas RP9

A- A+

Oposição na Câmara pede que TCU suspenda pagamento de emendas RP9 Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A oposição na Câmara dos Deputados pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União) a suspensão dos pagamentos de emendas parlamentares da modalidade RP9. O pedido faz parte da representação enviada na manhã desta terça-feira (11) pelos líderes que pede a abertura de investigação sobre o suposto "orçamento paralelo", conforme denúncia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo neste final de semana.

O Ministério Público também já pediu abertura de investigação do suposto orçamento paralelo do governo federal para ampliar a base de apoio no Congresso. O indício é de manejo de R$ 3 bilhões em emendas, boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas com sobrepreço, por meio das emendas RP9.

O presidente Jair Bolsonaro nega a existência do orçamento paralelo.

A suspensão do pagamento das emendas RP9 é pedida de forma cautelar pela oposição enquanto durar a investigação ou "até que um sistema de informações transparente das indicações seja disponibilizado, uma vez que não se sabe e não se consegue saber quem indicou os beneficiários".

O pedido é assinado pelo líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), e pelos líderes da minoria, deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), do PT, do PDT, do PSB, do Psol, do PCdoB e da Rede.