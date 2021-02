Oposição quer que governo seja investigado por estimular uso de cloroquina

A- A+

Bolsonaro exibe caixa de cloroquina, remédio não tem eficácia comprovada contra covid Adriano Machado/ REUTERS 23.07.2020

Três partidos da esquerda, que formam a minoria na Câmara dos Deputados, decidiram acionar a PGR (Procuradoria-Geral da República) para pedir uma investigação sobre ministros e o presidente Jair Bolsonaro na atuação durante a pandemia. O principal alvo do pedido é o incentivo ao tratamento da covid-19 com cloroquina, remédio comprovadamente sem eficácia para frear os sintomas.

As duas ações, protocoladas nesta terça-feira (9), primeiro dia de sessão do ano, são baseadas e em reportagens. Além da denúncia ao incentivo da cloroquina, apontam também o corte de UTIs pela metade e uso da estrutura estatal para promoção de um medicamento perigoso e sem eficácia comprovada cientificamente.

"O Presidente da República quis vincular sua imagem aos medicamentos supracitados, numa tentativa de se beneficiar politicamente com a utilização do “tratamento precoce”. Ocorre que tal fato traz desdobramentos perigosos para a população brasileira", diz trecho do documento endereçado à PGR.

Os líderes da minoria querem, além do acolhimento à representação, a verificação das "irregularidades no cumprimento ou o descumprimento dos ditames legais/constitucionais" e, por fim, que o "Governo Federal não promova a distribuição dos medicamentos tratados na presente representação com o fito de promover o 'tratamento precoce'.

Assinam os documentos, o líder do bloco, o deputado José Guimarães (PT-CE), e os líderes dos partidos Enio Verri (PT-PR), Daniel Cabral (PSB-PE) e Talíria Petrone (PSOL-RJ).