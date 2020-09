Orçamento de 2021 prevê alta de 3,20% no PIB e dólar a R$ 5,11 Projeto foi enviado nesta segunda-feira ao Congresso Nacional e estima também que a taxa Selic ficará na média em 2,13% ao ano Orçamento do ano que vem prevê PIB com alta de 3,20 e dólar a R$ 5,11