Osmar Terra anuncia secretários de Esportes e Desenvolvimento Social

Do R7

Osmar Terra anuncia secretários de Esportes, Cultura e Desenvolvimento Social Adriano Machado/Reuters - 28.11.2018

O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), anunciou via Twitter três secretários especiais para a pasta. O deputado federal não reeleito Lelo Coimbra (MDB-ES), líder da maioria na Câmara, foi escolhido para comandar a área de Desenvolvimento Social. Marco Aurélio Vieira vai comandar a área de Esportes, enquanto Henrique Medeiros Pires, a Cultura.

Quero anunciar os nomes dos três secretários especiais do Ministério da Cidadania: Lelo Coimbra (Desenvolvimento Social), Marco Aurélio Vieira (Esportes) e Henrique Medeiros Pires (Cultura). Boa sorte e bom trabalho! — Osmar Terra (@OsmarTerra) 20 de dezembro de 2018

Osmar Terra também anunciou o nome de Tatiana Alvarenga para a Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania. Atualmente ela é secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social.

Anúncio aqui também o nome de Tatiana Alvarenga para a Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania. Ela é a atual Secretária Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa sorte e bom trabalho! — Osmar Terra (@OsmarTerra) 20 de dezembro de 2018

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados