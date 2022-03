Outono começa neste domingo com previsão de chuvas abaixo da média

A- A+

O outono no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo (20), às 12h33, horário de Brasília. Considerada uma estação de transição entre verão e inverno, o outono vai durar até o dia 21 de junho. Neste período, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas são mais escassas, especialmente no interior do Brasil, incluindo o semiárido nordestino. As partes litorâneas do Nordeste e a Região Amazônica ainda registram um volume considerável de chuvas, especialmente se houver persistência do sistema atmosférico denominado Zcit (Zona de Convergência Intertropical) mais ao sul de sua faixa de atuação.

A nova estação também se caracteriza pelas primeiras incursões de massas de ar frio, vindas do sul do continente, e que provocam queda gradual nas temperaturas, principalmente nos estados do Sul e em partes da Região Sudeste.

"Destaca-se que, durante o outono, normalmente observam-se as primeiras formações de fenômenos adversos como: nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e no Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul, e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás", informa o Prognóstico Climático do Inmet para o período. Outras marcas dessa estação são uma maior queda na umidade relativa do ar e aumento da incidência de ventos.

A chegada do outono está ligada a um fenômeno astronômico chamado de equinócio, que marca o momento exato em que o Sol se posiciona de forma perpendicular à Linha do Equador, distribuindo sua luminosidade de maneira mais ou menos uniforme entre os hemisférios Sul e Norte, o que ocorre exatamente neste dia 20 de março.

A partir desse momento, pelo movimento de translação da Terra em relação ao Sol, um dos hemisférios começa a receber maior luminosidade solar do que o outro. Isso se dá porque a Terra tem uma ligeira inclinação em relação ao próprio eixo e, conforme ela se movimenta ao redor do Sol (translação), essa incidência dos raios solares vai se invertendo entre a parte Norte e Sul do planeta. É por isso quando o outono começa no Hemisfério Sul, numa transição para o inverno, a primavera começa no Hemisfério Norte, numa transição ao verão.

Regiões

O Inmet elaborou um prognóstico sobre a previsão climática das cinco regiões do Brasil durante o outono. No trimestre que vai de abril a junho, as chuvas devem permanecer acima da média na Região Norte, especialmente no nordeste do Pará e noroeste do Amazonas. Já no sudoeste do Pará, as probabilidades são de chuvas abaixo da média.

Na Região Nordeste, aumento da temperatura das águas próximas à costa nordestina poderá aumentar as chances de chuvas até o final do outono. No leste nordestino, a previsão é de aumento gradativo das chuvas entre as estações de outono e inverno, devido a evolução dos DOL (Distúrbios Ondulatórios de Leste).

De acordo com o Inmet, as temperaturas permanecerão próximas e acima da média na região, exceto na parte norte dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde as temperaturas poderão ser mais amenas.

No Centro-Oeste, a previsão para o outono indica que as chuvas irão ocorrer dentro da normalidade a abaixo da média climatológica em grande parte da região, exceto nas partes central e leste do Mato Grosso, onde existe a possibilidade das chuvas serem mais frequentes no mês de abril. A partir de maio, no entanto, começa o período mais seco na área central do país. O Inmet projeta temperatura acima da média em toda região, com exceção do leste do Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas previstas poderão sofrer certo declínio ao longo dos meses de outono.

A previsão para a Região Sudeste indica que as chuvas deverão permanecer abaixo da média nos próximos três meses. Normalmente, esse período já experimenta queda no volume de chuvas no período. A temperatura do ar deverá prevalecer próxima e ligeiramente acima da climatologia do período, mas o Inmet não descarta a possibilidade da entrada de massas de ar frio que possam diminuir as temperaturas em localidades de maior altitude, a partir do mês de maio.

Já a previsão climática para Região Sul indica que as chuvas serão abaixo da média na maior parte dos três estados, em decorrência dos impactos que o fenômeno La Niña pode causar. Entretanto, pode haver entrada de frentes frias que provoquem chuvas, especialmente na porção leste da região.

O Inmet informou que a temperatura do ar na Região Sul deverá prevalecer próxima e acima da climatologia do período, porém não se descarta a possibilidade de haver a incidência de geadas, principalmente em áreas serranas, à medida que se aproxima do inverno.





























O outono já chegou nesta segunda-feira (20) e já trouxe frente fria, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, o termômetro bateu 17º C. O friozinho e o tempo seco são características que costumam provocar doenças respiratórias, segundo explica o otorrinolaringologista do Hospital CEMA Cícero Matsuyama. De acordo com a ABORL (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial), o índice de doenças respiratórias aumenta em 40% nesta época do ano.



— Com a falta de umidade, fica mais difícil respirar, o que propicia inflamações. O frio faz as pessoas ficarem mais próximas e com janelas fechadas, o que agrava mais ainda esse caso.



Veja a seguir as principais as doenças do sistema respiratório e saiba como se prevenir!



*Colaborou: Juliana Cunha, do R7



A principal doença que ataca no outono é a gripe, que fica mais frequente devido ao confinamento das pessoas, que as deixa suscetíveis ao contágio com o vírus. Os sintomas da doença são febre alta (acima de 38º C), estado geral debilitado, tosse forte. O otorrinolaringologista explica que os sinais são mais fortes e piores que os de um resfriado Thinkstock

Como houve, no ano passado, uma epidemia de gripe, o Ministério da Saúde optou por antecipar a vacinação , em cronograma adequado aos grupos de risco. O especialista indica que os grupos de risco participem da imunização.



— Quem faz parte dos grupos prioritários não precisa de receita médica, podendo comparecer aos postos de saúde e tomar a vacina. Pessoas com doenças crônicas, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e idosos, entre outros, podem aproveitar para se vacinar Thinkstock

Há ainda pessoas com doenças como sinusite, rinite alérgica e bronquite, que ficam ainda mais suscetíveis a crises alérgicas. Sintomas como secreção amarelada ou esverdeada, dificuldade para trabalhar o olfato, tosse com secreção, nariz entupido e dores no seio da face são indicativos desse tipo de alergia

O profissional indica que aqueles que já sabem que têm um quadro desse tipo têm que tomar cuidado, consultando um otorrinolaringologista para prevenir os sintomas e fazer um controle adequado.



— Em caso de alergia ou sensibilidade, tome cuidado com o meio-ambiente: evite cortinas, bichinhos de pelúcia, carpetes, tapetes e espanadores. O melhor para tirar o pó é usar panos úmidos Thinkstock

Dá para evitar o contágio?

Dicas gerais e válidas para todos nesta época do ano são evitar o contágio e lavar as mãos com água e sabão frequentemente e, caso não seja possível, utilizar álcool gel 70%. Higienizar as mãos é fundamental, porque há transmissão por contágio ou contato com objetos infectados. Além disso, o médico explica que sintomas pequenos não exigem ida ao hospital.



— Caso o paciente esteja bem e consiga se alimentar e manter sua rotina, não é necessário ir ao hospital e se expor ao vírus. Caso não haja febre alta e mal-estar, a pessoa pode usar analgésicos para se cuidar. Se a febre aumentar, a ida ao hospital é imprescindível Thinkstock

Também é essencial deixar os ambientes ventilados, alerta o médico, pois a aglomeração de pessoas em ambientes pouco arejados contribui para a transmissão de bactérias. Para quem usa metrô e ônibus diariamente e não pode evitar as multidões, é recomendado não levar a mão ao rosto e utilizar álcool gel

Tossir e espirrar com a mão na frente da boca também é importante. Uma dica do médico é fazer inalação e limpeza nasal com soro fisiológico, principalmente quando a umidade está abaixo de 60%

