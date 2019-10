Outubro Rosa: prevenção ao câncer de mama é destaque na Alesp

Auditório da Alesp ficou lotado para lembrar da importância da prevenção Edu Garcia/R7

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realizou, nesta terça-feira (1º), a cerimônia de abertura da campanha “Outubro Rosa”, que marca o início do mês dedicado à conscientização para a prevenção do câncer de mama.

No ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 59 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, uma doença silenciosa e que leva à morte.

Deputado Altair Moraes presidiu a cerimônia Edu Garcia/R7

“É papel desta Casa Legislativa incentivar as mulheres sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama e estou orgulhoso de liderar esta iniciativa aqui”, afirmou o deputado estadual Altair Moraes (Republicanos), responsável por presidir a cerimônia.

Cerca de 200 mulheres, muitas em tratamento da doença, participaram do evento, que também contou com a presença do vice-presidente da Alesp, o deputado Gilmaci Santos (Republicanos); das deputadas Edna Macedo (Republicanos), Letícia Aguiar (PSL), Valéria Bolsonaro (PSL), Damaris Moura (PHS); do secretário de esporte do Governo de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira; e do defensor público Rafael Pitanga.

Edna: 'Não há idade para câncer de mama nos atingir' Edu Garcia/R7

Durante o evento, a Casa Legislativa lembrou da importância do autoexame e da busca pelo teste de mamografia, enfatizando que a detecção precoce da doença reduz em 95% os riscos de morte.

"Antigamente, achavamos que só mulheres idosas sofriam com o câncer de mama, mas hoje é importante saber que não há idade para ele nos atingir e eventos como esse ajudam a lembrar nós, mulheres, de cuidar da saúde", destacou a deputada Edna Macedo.

Cancêr de mama atinge milhares de mulheres no Brasil Edu Garcia/R7

“O Governo do Estado já faz um excelente trabalho no tratamento e prevenção do câncer de mama, e sinto orgulho de estar aqui fazendo algo que é fundamental, que é o trabalho de conscientizar e incentivar as mulheres para a fazer exames preventivos”, concluiu o deputado Altair Moraes no encerramento do evento.