Pacheco autoriza prorrogação por mais 90 dias da CPI da Covid

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Adriano Machado/Reuters - 07.07.2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou na noite desta quarta-feira (13) a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Covid por mais 90 dias a partir de 7 de agosto. Ele acolheu requerimento apresentado nesse sentido.

A comissão, que investiga omissões do governo Bolsonaro e desvios de verbas federais por estados e municípios no combate à pandemia, foi instalada em 27 de abril com prazo de 90 dias. Considerando que haverá recesso entre os dias 18 e 31 de julho, o prazo final para os trabalhos seria 7 de agosto.

O recesso só ocorre, porém, se o Senado já tiver votado a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022. Se isso não acontecer, não há recesso e o prazo atual da CPI acabaria em 26 de julho.

Com ou sem o recesso a nova prorrogação garantirá que os trabalhos chegarão no máximo ao dia 2 de novembro, mas a comissão ainda pode ser postergada mais vezes, até completar 1 ano de investigação.