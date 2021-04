Pacheco: CPI não interferirá na pauta do Senado e em reformas Declaração contraria o argumento de governistas, que acreditam que CPI da Covid vai comprometer a agenda do Congresso

Brasil | Do R7, com Agência Estado

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era contrário à instalação da CPI Evaristo Sá/AFP - 14.04.2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19 não vai interferir na pauta de votação do Senado e na prioridade do Congresso às reformas tributária e administrativa. O colegiado, que investigará a conduta do governo federal na pandemia e o repasse de verbas para Estados e municípios, será instalado na próxima terça-feira (27).

A declaração de Pacheco contraria o argumento de governistas. Aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmam que a CPI vai comprometer a agenda do Congresso e o enfrentamento do novo coronavírus.

"Eu não terei uma interferência no mérito dela (CPI) e eu acredito muito que o funcionamento dela, autônoma que é, não interferirá na pauta principal do Senado, que são as reformas e os projetos de lei que temos de aprovar", disse Pacheco durante conversa transmitida com o empresário Abílio Diniz, citando as reformas administrativa e tributária - ainda com entraves para a aprovação - e uma pauta com 14 projetos no plenário na próxima semana, paralelamente à instalação da CPI.

Após determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, a CPI da Covid terá sua primeira reunião no próximo dia 27. O objetivo do grupo de trabalho é investigar a atuação do governo federal no combate à doença, em especial as ações relacionadas ao colapso do sistema de saúde de Amazonas, em janeiro deste ano, e os repasses de verbas federais a estados e municípios.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu que os trabalhos da CPI serão realizados de forma semipresencial devido à exigência de segurança e sigilo para seus atos e encaminhamentos.

O que a CPI da Covid vai investigar?

A comissão vai apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de covid-19, que já matou mais de 370 mil brasileiros desde o início da pandemia. Entre os temas que devem ser investigados estão, por exemplo, a responsabilidade da União na falta de equipamentos de oxigênio no Amazonas, o atraso na compra de vacinas e o uso de dinheiro público na compra de medicamentos sem comprovação científica (como a hidroxicloroquina).

Em outra ponta, também será investigado o uso de recursos federais por estados e municípios na combate à crise. A ideia é apurar possíveis desvios e mau uso das verbas da União. A inclusão de outros entes da federação foi defendida por Bolsonaro, que acredita que a estratégia fará com que o desgaste provocado pela investigação seja dividido com outras autoridades.

Primeira reunião

Na primeira reunião, no próximo dia 27, são eleitos o presidente, o vice e o relator. Já existe um acordo selado entre os integrantes e as maiores bancadas da Casa em torno dos nomes do senador Omar Aziz (PSD-AM) para a presidência, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para vice e Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria.

Também será definido o plano de trabalho, em que integrantes votam requerimentos de convocação e convite dos primeiros depoentes, que devem ser ouvidos em audiências públicas.

Como vai funcionar a CPI

A CPI poderá investigar autoridades judiciais, ouvir testemunhas e convocar pessoas para depor, inclusive ministros. A comissão também poderá pedir documentos e informações para órgãos da administração pública, solicitar auditorias ao Tribunal de Contas da União (TCU) e diligências. Pode pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário, mas não pode, por exemplo, determinar escutas telefônicas (só com autorização judicial). Não tem o poder de julgar e nem de condenar.

Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório. Esse documento poderá gerar um parecer que pode vir a compor um processo de impeachment ou ter seu conteúdo usado para a elaboração de um projeto de lei. Se for o caso, as conclusões podem ser remetidas ao Ministério Público, para que o órgão promova a responsabilização civil e criminal dos infratores.



Todos os homens da CPI da Covid; veja quem são os integrantes









































O senador Omar Aziz (PSD-AM) é o nome apoiado pelo Palácio do Planalto para presidir a comissão. Embora seja próximo ao governo, pertence ao chamado grupo independente. Foi crítico à condução de Bolsonaro na crise do novo coronavírus no Amazonas, onde já foi governador Edilson Rodrigues/Agência Senado

Acordo costurado entre as legendas prevê que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) seja o indicado para assumir a relatoria da CPI. Ele também é do grupo independente, mas sempre foi um crítico ferrenho de Bolsonaro na crise. Após os trabalhos da comissão, é o relator quem prepara o parecer final Geraldo Magela/Agência Senado 14.04.2019

Parlamentar da oposição, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi o autor do requerimento de investigação. Ele deve assumir a vice-presidência da comissão. Rodrigues já adiantou que pretende convocar os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello para depor Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.07.2017

Como membro mais velho entre os titulares da comissão, o senador Otto Alencar (PSD-BA) vai comandar a instalação da CPI e a formalização da eleição do trio que vai comandar o grupo, na próxima terça-feira (27) Marcos Oliveira/Agência Senado

Crítico do governo na condução da crise do coronavírus, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) chegou a ser cotado para presidir a comissão, mas não houve acordo em torno de seu nome. Coletou assinaturas para instalação da CPI no Senado Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 20.08.2019

Também senador pelo Ceará, Eduardo Girão (Podemos) se declara independente. Ajudou a coletar assinaturas de colegas para ampliar os focos da investigação, uma reivindicação do presidente Edilson Rodrigues / Agência Senado / 15.03.2021

Ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa (PT-PE) foi indicado pelo bloco PT/Pros para uma vaga como titular da comissão. É do bloco da oposição Waldemir Barreto/24.04.2014/Agência Senado

Do grupo independente, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) recusou o convite para ser relator e apoiou Renan Calheiros para o posto Reprodução Senado Federal

Líder do Centrão, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pertence ao bloco governista. A interlocutores, tem dito que a CPI só foi criada para atingir Bolsonaro Moreira Mariz/14.12.2016/Agência Senado

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) é aliado de Bolsonaro. Junto com Eduardo Girão, é um dos nomes preferidos do governo para assumir a relatoria da CPI. A eleição acontece na próxima terça-feira (27) Marcos Oliveira/Agência Senado

Vice-líder do governo na Casa, o senador Jorginho Mello (PL-SC) foi um dos nomes indicados pelo bloco de partidos que reúne PL, DEM e PSC Reprodução Senado Federal Publicidade