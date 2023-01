Pacheco é favorito, mas disputa pela presidência do Senado ficou acirrada Rogério Marinho, candidato da oposição, conta com apoio do Republicanos, do Partido Liberal e do Progressistas

Na próxima quarta-feira, 1º de fevereiro, tomam posse no Senado Federal e na Câmara dos Deputados os novos parlamentares eleitos em outubro do ano passado. Além da posse, o dia será de definições sobre os novos presidentes das casas legislativas.

Marinho e Pacheco: briga dura pela presidência do Senado Valter Campanato, Agência Brasil/ Jefferson Rudy,Agência Senado

A eleição na Câmara está definida. Arthur Lira será reeleito até com o apoio do governo para o cargo. Lira conquistou o apoio porque o governo Lula avaliou ser muito arriscado fazer um enfrentamento e perder a disputa. A expectativa do Palácio do Planalto é ter um bom canal de diálogo com Arthur Lira, um parlamentar experiente, pragmático e que comanda os partidos do chamado centrão que deram sustentação e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No Senado a disputa deve ser acirrada. Rodrigo Pacheco do PSD e atual presidente do Senado tem o apoio do governo Lula para se manter no cargo e é o favorito. O Blog conversou com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, e a expectativa dele é de que Pacheco tenha "45 ou no máximo 50" votos. Já Rogério Marinho, senador eleito pelo Partido Liberal, conta com o apoio do Republicanos e do Progressistas para tentar conquistar a vitória. Somados os partidos, tem 23 senadores. Mas fontes ligadas ao PL afirmam que Marinho tem atualmente cerca de 30 votos e Pacheco, em torno de 34.

Vence a disputa aquele que receber votos da maioria absoluta da Casa (41 senadores). Se nenhum candidato alcançar esse apoio, os dois mais votados vão para o segundo turno.