Pacheco e Lira falam com secretário da ONU sobre vacinas Telefonemas com António Guterres ocorreram de forma separada nesta segunda-feira (12). O tema foi imunizantes contra covid-19

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, António Guterres (ONU) Arquivo/ EFE/ 19.06.2020

Os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, conversaram nesta segunda-feira (12) com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, sobre vacinas contra a covid-19.

Os telefonemas com Guterres, contudo, ocorreram de forma separada. Pacheco expos a “situação dramática” do país e reforçou o pedido para que o Brasil se torne prioridade no consórcio internacional Covax Facility para antecipação da entrega das vacinas. Lira, por sua vez, também comentou sobre a necessidade de aumentar o fluxo de entrega de imunizantes ao país, que enfrenta lenta vacinação.

De acordo com o mapa de vacinação do R7, 23.626.500 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 até o momento, o que representa 11,16% da população brasileira. Mais de sete milhões receberam a segunda dose, o que equivale a 3,42% dos habitantes.