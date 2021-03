Pacheco irá propor articulação nacional para o combate à covid-19 Presidente do Senado resiste a instalar a CPI da Covid e propõe pacto entre Poderes para reverter quadro no combate à pandemia

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, irá propor articulação nacional para o combate à covid-19 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 17.03.2021

Na reunião de líderes do Senado o presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse aos senadores que irá propor um pacto entre Poderes para tentar reverter a situação atual no combate à pandemia.

A ideia, disse Pacheco aos presentes na reunião, é montar uma articulação política para discutir a fase atual da pandemia: vacinas, auxílios, protocolos, coordenação, envolvendo o presidente da República, líderes do Senado e da Câmara, tribunais (de Conta a Superiores), a PGR e representantes dos governadores e prefeitos.

A ideia é que na próxima semana haja uma reunião dessa articulação, mas tudo ainda precisa ser marcado e em acordo com todas as partes.

O esforço serve também como resposta aos senadores que pressionam Pacheco para que seja instalada a CPI da Covid no Senado, para investigar as ações de combate à pandemia. Pacheco tem resistido às pressões de instalar e os líderes estão aguardando as ações do governo nas próximas semanas no combate à pandemia:

"As pressões têm aumentado muito nos Estados e se houver mais semanas com descontrole vai ficando inevitável a instalação de uma CPI", disse o líder da minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN).